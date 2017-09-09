Памфилова заявила, что не жалеет об отмене открепительных

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен — РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова не жалеет об отмене открепительных удостоверений, об этом она заявила в эфире телеканала "Россия 1".

"Нет, совсем не жаль. Мы людей освободили от формального места, где он зарегистрирован", — сказала Памфилова.

Ранее в России были приняты поправки в избирательное законодательство, в частности, предусматривающие отмену открепительных удостоверений. Новый механизм голосования по месту фактического нахождения без необходимости брать открепительные удостоверения опробуют в единый день голосования 10 сентября только в двадцати регионах, где пройдут выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний.