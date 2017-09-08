Путин пожелал губернатору Пермского края успехов в развитии региона

ПЕРМЬ, 8 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Пермский край пообщался с врио губернатора Максимом Решетниковым, пожелав ему успехов в развитии региона.

"Вы человек молодой, но все-таки уже достаточно опытный: и в правительстве поработали. Вы у меня работали в каком департаменте?" — спросил Путин и Решетникова в начале встречи.

Тот напомнил, что в бытность Путина премьером работал в департаменте государственного управления, регионального развития и местного самоуправления.

"Как раз в то время, когда я был председателем правительства, потом были министром правительства Москвы — все-таки это тоже очень большой опыт, 12 миллионов человек — такой мегаполис!" — сказал Путин.

Он отметил, что Пермский край является "крупнейшим кластером" в экономике, где сконцентрированы различные промышленные предприятия.

"Вы — пермяк, вы местный, знаете все не понаслышке, и сильные, и слабые стороны, а вопросов еще, подлежащих доработке и решению, еще очень и очень много, вы сами понимаете", — сказал президент. Он отметил, что в крае активно развиваются IT-технологии.

"Здесь есть чем заниматься, и я хочу пожелать вам успехов", — сказал Путин.

На встрече Решетников рассказал, что за семь месяцев пребывания на посту временно исполняющего обязанности главы он объездил все 48 районов края, где встречался с людьми. В результате составлена программа развития региона — она основана на тех вопросах, которые ставили сами жители. Причем, вопросы перед властями региона ставятся самые обыденные: из тех сфер, где власть может и должна предпринимать соответствующие усилия: в области здравоохранения, образования, дорожного строительства, газификации, связи и интернета, развития спорта, создания рабочих мест.

"Мы составили программу, представили людям, обсудили (…) Я в обязательном порядке общался с ветеранами, потому что в ветеранах, во-первых, очень много энергии, а во-вторых, они очень четко и чутко видят ситуацию и очень профессиональны при этом. И, безусловно, молодежь — очень много с молодежью общался", — сказал Решетников. Он подчеркнул, что составленная программа обеспечена соответствующими финансами. "Мы на долгосрочный период рассчитали, смотрели, чтобы не давать пустых обещаний. И сейчас есть понимание, как двигаться, формируется команда, и я уверен, что то, что люди от нас ждут — от края, власти – мы в состоянии это дать", — сказал Решетников.