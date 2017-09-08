Путин пожелал губернатору Пермского края успехов в развитии региона

ПЕРМЬ, 8 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе поездки в Пермский край пообщался с врио губернатора Максимом Решетниковым, пожелав ему успехов в развитии региона.
"Вы человек молодой, но все-таки уже достаточно опытный: и в правительстве поработали. Вы у меня работали в каком департаменте?" — спросил Путин и Решетникова в начале встречи.
"Как раз в то время, когда я был председателем правительства, потом были министром правительства Москвы — все-таки это тоже очень большой опыт, 12 миллионов человек — такой мегаполис!" — сказал Путин.
Он отметил, что Пермский край является "крупнейшим кластером" в экономике, где сконцентрированы различные промышленные предприятия.
"Здесь есть чем заниматься, и я хочу пожелать вам успехов", — сказал Путин.
На встрече Решетников рассказал, что за семь месяцев пребывания на посту временно исполняющего обязанности главы он объездил все 48 районов края, где встречался с людьми. В результате составлена программа развития региона — она основана на тех вопросах, которые ставили сами жители. Причем, вопросы перед властями региона ставятся самые обыденные: из тех сфер, где власть может и должна предпринимать соответствующие усилия: в области здравоохранения, образования, дорожного строительства, газификации, связи и интернета, развития спорта, создания рабочих мест.