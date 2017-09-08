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Политика

ЦИК встревожен высоким уровнем досрочного голосования в Алтайском крае

16:3408.09.2017
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВыборы. Архивное фотоВыборы. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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БАРНАУЛ, 8 сен — РИА Новости. Центризбирком встревожен высоким показателем досрочного голосования в Алтайском крае и исчисляет его процентами, а в других регионах страны долями процентов, сообщил в пятницу журналистам член Центризбиркома РФ Александр Кинев.

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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"В 82 регионах, где проходят выборы, средний уровень досрочного голосования исчисляется долями процентов, в Алтайском крае он исчисляется процентами. Ситуация тревожная. Если мы увидим ситуацию по итогам досрочного голосования, что будут лидировать какие-то один кандидат и партия, то придется отвечать на вопросы, почему так произошло", — сказал Кинев.

По его словам, в ЦИК РФ поступали жалобы на прохождение досрочного голосования в Алтайском крае от объединения "Голос", партий "Яблоко" и "Справедливая Россия".

"Жалобы касались информационных материалов избиркома Барнаула и процедуры досрочного голосования. Так как они не были рассмотрены региональной избирательной комиссией, то они были перенаправлены на уровень региона. Я уже посетил несколько избирательных участков в крае: на первый взгляд, все проходит в соответствии с законом", — отметил Кинев.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24" сообщила, что досрочное голосование на муниципальных выборах не может быть отменено, иначе многие люди лишатся возможности проголосовать. При этом она отметила, что досрочное голосование может становиться инструментом для фальсификаций.

Досрочное голосование в Алтайском крае проходит с 30 августа по 9 сентября.

На территории Алтайского края 10 сентября пройдут повторные выборы депутатов краевого законодательного собрания, а также выборы в органы местного самоуправления.

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