ЦИК: досрочное голосование на муниципальных выборах не может быть отменено

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Досрочное голосование на муниципальных выборах не может быть отменено, иначе многие люди лишатся возможности проголосовать, с другой стороны, оно может становиться инструментом для фальсификаций, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Глава ЦИК ранее отмечала, что сейчас в целом минимизировано применение института досрочного голосования. Традиционно досрочное голосование организуется в ряде регионов для избирателей в отдаленных, труднодоступных местностях, для людей, находящихся в плавании на судах, напоминала глава Центризбиркома. На нынешних выборах губернаторов и региональных парламентов досрочного голосования вообще нет, уточняла Памфилова.

"Самая большая озабоченность, которую мы сейчас испытываем, это то, что досрочное голосование остается и его нельзя отменить, — что касается муниципальных выборов. Ну здесь нельзя отменять досрочное голосование, потому что иначе люди могут лишиться вообще права голосовать", — заявила Памфилова в интервью телеканалу "Россия 24" в пятницу.

Она отметила, что это "палка о двух концах": с одной стороны, все люди, у которых есть основания для этого, должны иметь право досрочно проголосовать на муниципальных выборах, с другой — именно досрочное голосование, как показывает практика, дает возможности для злоупотреблений и фальсификаций.

Выборы разного уровня пройдут в России в этом году в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов страны. В 16 субъектах в этот день будут выбирать глав регионов, а в шести пройдут выборы депутатов региональных законодательных собраний.