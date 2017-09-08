За выборами в России будут наблюдать 27 международных экспертов

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В единый день голосования 27 международных экспертов из 12 стран посетят избирательные участки в десяти регионах России, заявила пресс-секретарь ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" Любовь Бирюкова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Некоторые международные наблюдатели уже ознакомились с процессом голосования в России.
"Вчера и позавчера я побывал на трех избирательных участках. Я лично опробовал систему голосования в тестовом режиме и могу сказать, что она очень легка в использовании", — рассказал генеральный директор Всемирной ассоциации избирательных комиссий из Республики Корея Сеонг Бае Канг.
Он также добавил, что использование технических новшеств должно формировать доверие к выборам как у кандидатов, так и у граждан, участвующих в голосовании.
Любовь Бирюкова сообщила, что 11 сентября состоится пресс-конференция с представителями общественных организаций, на которой международные эксперты поделятся своими впечатлениями, наблюдениями и выскажут замечания.
"По итогам всех собранных материалов ассоциации наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" выпустит общий отчет о том, как прошли выборы на территории всей России, в который войдут мнения как международных экспертов, так и российских наблюдателей", — заявила Бирюкова.
10 сентября в России — единый день голосования, в ходе которого пройдут выборы на региональных и муниципальных уровнях.