Дриан пошутил про частые встречи с Лавровым

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время встречи. 8 сентября 2017

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время встречи. 8 сентября 2017

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан признался, что ему нравится установившийся ритм переговоров с Сергеем Лавровым – главы внешнеполитических ведомств встречаются раз в месяц, и пообещал "добавить специй в плотное меню" из международных вопросов.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в пятницу приехал в Москву, где проведет переговоры со своим российским коллегой. Ожидается, что в ходе встречи будет затронут широкий спектр тем — ситуация в Сирии, Ливии, КНДР и на востоке Украины, а также ряд двусторонних вопросов.

"Мне тоже очень приятно еще раз возвратиться в Москву. Действительно, это уже наша третья встреча, начиная с момента нового мандата нашего нового президента и с поры, как я вступил в свои функции министра иностранных дел. Получается – раз в месяц. Не знаю, продолжим ли мы этот ритм в дальнейшем, но ритм мне нравится", — так начал Ле Дриан свои переговоры с Лавровым.

Он напомнил, что встреча проходит буквально за несколько дней до следующей Генассамблеи ООН, поэтому очень полезно провести переговоры именно сейчас.

"Что касается международных вопросов, то у нас достаточно плотное меню – Сирия, Ирак, Ливия, (Северная) Корея, Украина. Но мы туда специй добавим, чтобы вкуснее стало", — под улыбки собравшихся добавил французский министр.