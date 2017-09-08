Матвиенко прокомментировала слова об отказе в США от политики "око за око"

НАЛЬЧИК, 8 сен — РИА Новости, Маргарита Савельева. Положительные высказывания госдепа в отношении России должны быть подкреплены делами, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее представитель госдепа Хезер Науэрт заявила, что США не хотят продолжать политику "око за око" и надеются на улучшение отношений с Россией.

"Высказывания госдепа можно поприветствовать. Правильные и положительные сигналы, такие заявления нужно подкреплять делами… когда будет возвращена незаконно изъятая дипсобственность, какие будут шаги, Россия готова к диалогу, у нас есть темы для совместной работы… Пока мы только надеемся, но будем судить по делам", — сказала Матвиенко.