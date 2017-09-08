МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В нынешней политической ситуации прийти к решению вопроса по дипсобственности России в США в пользу Москвы будет сложно, но РФ готова идти по этому пути, заявил в пятницу замглавы российского МИД Сергей Рябков.

"Мы понимаем, что в этих правовых рамках и в такой политической атмосфере, которую создали наши недруги в США за последние годы и месяцы, прийти к справедливому решению в нашу пользу будет трудно, но, тем не менее, это реальный путь", — сказал Рябков журналистам.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.