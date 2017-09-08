МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Нельзя сопоставлять действия Москвы по восстановлению паритета в вопросе дипломатической собственности США в России с незаконными санкциями Вашингтона, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

РФ с 1 августа приостановила использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

"Во многих аспектах наше понимание того, что произошло, отличается от американского. Мы не можем принять попытки представить дело как что-то несущественное. Подобного рода тенденция сейчас явно заметна в высказываниях официальных американских представителей. Хочу вновь напомнить, что действия по выравниванию численного состава дипломатических представительств России в США и американских — в РФ были проведены нами после того как мы семь месяцев воздерживались от ответа на противозаконную высылку наших дипломатов и захват двух объектов дипломатической недвижимости", — сказал Рябков.

В конце прошлого года США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США, а также закрыли доступ к так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне.

МИД РФ в ответ призвал США до 1 сентября привести количество дипломатов и технического состава диппредставительств в России в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США.

Рябков напомнил что решение о восстановлении паритета было принято после того как палата представителей и сенат конгресса США "проголосовали за далеко идущий санкционный закон против РФ".

"Все вот это в нынешних высказываниях американских официальных представителей отставляется в сторону. Они рассуждают, что это они восстанавливают какой-то паритет. Паритет не может быть восстановлен с точки зрения нашей реакции на американские нелегитимные санкции, я думаю, никогда. Потому что та степень возмутительного, повторяющегося возмутительного, бесконечного нажима, которая воплощена в американском (последнем) законе и предшествовавших ему санкциях, эта степень несопоставима с нашим решением выровнять численный состав диппредставительств ",- сказал Рябков.

Он добавил, что Москва в этом вопросе будет последовательно "возвращать" американцев "из их квазиреальности на землю, чтобы они, в конце концов, поняли, о чем здесь идет речь".