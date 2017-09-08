Вопрос о встрече Лаврова и Тиллерсона прорабатывается, заявил Рябков

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Вопрос о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона на полях Генассамблеи ООН активно прорабатывается, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вопрос о встрече Лаврова и Тиллерсона находится в активной проработке, но пока договоренности нет",- сказал Рябков, отвечая на вопрос о возможности встречи главы МИД РФ и госсекретаря США на полях Генассамблеи ООН.