Захватом российской дипсобственности занимаются бандиты, заявила Захарова

Москва, 8 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что здания дипломатических учреждений остаются неприкосновенными даже в острых фазах конфликтов между странами, и напомнила, что захватом собственности занимаются бандиты.

Накануне представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что США хотели бы улучшить отношения с РФ и прекратить практику обмена дипломатическими мерами.

"Дипсобственность… дипломатические учреждения всегда выводились из ситуации даже острой фазы конфликта между государствами", — сказала она в ходе брифинга в пятницу.

"О собственности и посягательстве на собственность, в рамках нормальных отношений — не нормализации, что предполагает улучшение, а хотя бы даже нормальных — вообще никогда речь не шла. Собственность захватывают бандиты. Вот и все", — подытожила она.

Захарова добавила, что российская сторона исходит из того, что имеет дело с правым государством.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности. Москва намерена обратиться в суд в связи с действиями американской стороны.