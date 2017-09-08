Лавров может встретиться с главой МИД Сирии на полях ГА ООН в сентябре

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров может встретиться с министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом на полях Генеральной ассамблеи ООН в сентябре, заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов.

"Я думаю, что как обычно на Генассамблее будет встреча. Конечно, будет встреча Лаврова с Муаллемом", — сказал Богданов журналистам.

Генассамблея ООН откроется 12 сентября. С 19 сентября начнутся обсуждения общеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня.