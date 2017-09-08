МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Россия стремится выстроить избирательную систему, превосходящую мировые стандарты, принятые поправки в законодательство направлены на демократизацию этого процесса, заявил в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на встрече с зарубежными экспертами.

"Россия стремится выстроить избирательную систему, превосходящую мировые стандарты, задав некую планку", — сказал парламентарий накануне Единого дня голосования.

Он подчеркнул, что в соответствии с изменениями в законодательстве, произошло разукрупнение избирательных участков, упрощена процедура голосования без открепительных удостоверений.

По словам Косачева, эти меры направлены на то, чтобы избежать возможных конфликтов, связанных с оспариванием результатов голосования или с тем, что кто-то не успел проголосовать.

Выборы разного уровня пройдут в России в этом году в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов страны. В 16 субъектах в этот день будут выбирать глав регионов, а в шести пройдут выборы депутатов региональных законодательных собраний.