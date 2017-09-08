Лавров посетит Саудовскую Аравию и Иорданию 9-11 сентября

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 9-11 сентября посетит Саудовскую Аравию и Иорданию, сообщила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"9-11 сентября глава российского МИД Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Королевство Саудовской Аравии и Иорданское Хашимитское Королевство", — сказала она.

По словам Захаровой в саудовской Джидде глава МИД РФ будет принят королём страны. Также состоятся его переговоры с главой МИД Саудовской Аравии. В столице Иордании Аммане запланирована беседа Сергея Лаврова с королём Абдаллой II и министром иностранных дел.

Говоря о темах, которые планируется обсудить в ходе визита, официальный представитель МИД отметила, что будут обсуждаться двусторонние отношения стран. Стороны также рассмотрят ситуацию в Сирии, в контексте создания в стране зон деэскалации, а также в контексте формирования единой делегации оппозиции на переговорах ООН в Женеве.

Рассмотрят министры и положение в Йемене, Ираке, Ливии, а также проблематика палестино-израильского урегулирования.