Лавров посетит Саудовскую Аравию и Иорданию 9-11 сентября

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров 9-11 сентября посетит Саудовскую Аравию и Иорданию, сообщила на брифинге официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"9-11 сентября глава российского МИД Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Королевство Саудовской Аравии и Иорданское Хашимитское Королевство", — сказала она.
По словам Захаровой в саудовской Джидде глава МИД РФ будет принят королём страны. Также состоятся его переговоры с главой МИД Саудовской Аравии. В столице Иордании Аммане запланирована беседа Сергея Лаврова с королём Абдаллой II и министром иностранных дел.
Рассмотрят министры и положение в Йемене, Ираке, Ливии, а также проблематика палестино-израильского урегулирования.