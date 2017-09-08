Путин может объявить решение по выборам в ноябре-декабре, считает политолог

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может объявить решение относительно предстоящих выборов 2018 года в ноябре или даже декабре, когда только начинающийся сейчас политический сезон будет в разгаре, при этом показатели рейтинга не ускорят принятие этого решения и никак на него не повлияют, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

По результатам недавнего опроса ВЦИОМ рейтинг доверия политикам вновь возглавил Путин, ему доверяет половина россиян (50,1% по данным опроса 28 августа — 3 сентября), в первую тройку также традиционно вошли министр обороны Сергей Шойгу (16,7%) и глава правительства Дмитрий Медведев (15,5%). Деятельность президента по данным ВЦИОМ на начало сентября одобряют 84,4% россиян.

Сам Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС на вопрос об участии в выборах президента РФ, заявил, что в установленное законом время те, кто хотят в них участвовать, об этом скажут. Президент добавил, что "у нас как только предвыборную кампанию объявляют, сразу все перестают работать, это я знаю не понаслышке".

Решения стоит ждать в разгар политического сезона

Макаркин уточнил, что сейчас политический сезон только начинается — еще предстоят региональные и муниципальные выборы, которые пройдут в единый день голосования. По его словам, сейчас постепенно идет подготовка к объявлению о выдвижении: "президент встречается с разными аудиториями, посещает разные регионы, была и "прямая линия", и фильм Оливера Стоуна, и открытый урок 1 сентября, и Дальний Восток сейчас".

"Я думаю, когда у нас уже и политический сезон будет в разгаре, и внимание общества будет приковано уже реально к тому, кто будет участвовать — это может быть ноябрь, это может быть и декабрь даже — он может об этом объявить", — полагает эксперт.

Сейчас, по его мнению, можно говорить только о предварительной фазе кампании, а когда эта фаза завершится, можно ожидать конкретного решения об участии. Возможно, пока не решены и некоторые вопросы, связанные с выдвижением, считает политолог.

"Наверное, главный из них — от кого выдвигаться… Фактически, речь идет о том, какой из вариантов позволит добиться максимального результата. Так как выборы будут носить, по сути, плебисцитарный характер, своего рода референдум, то здесь важно, чтобы результат был превышающим результат, который был достигнут в 2012 году", — отметил Макаркин.

Что касается вариантов выдвижения, уточнил он, возможно и самовыдвижение, и выдвижение от "Единой России", получившей конституционное большинство в Госдуме по итогам прошлогодних парламентских выборов. В то же время, уточнил эксперт, нельзя исключить и стремления еще более расширить электорат и привлечь избирателей, которые поддерживают президента, но не голосуют за "Единую Россию".

"Поэтому есть вариант самовыдвижения и есть вариант, при котором он будет официально выдвинут от "Единой России", но акцент будет сделан, например, на поддержке со стороны Общероссийского народного фронта", — уточнил он.

Без опоры на рейтинг



Макаркин убежден, что нынешние высокие показатели рейтинга не могут повлиять на время объявления Путиным решения по выборам-2018; рейтинг устойчив и время здесь не играет роли — к началу кампании он, вероятно, сохранит стабильность. "К рейтингу это отношение имеет очень слабое, потому что это константа — и константа, которая что в сентябре, что в ноябре, что в декабре останется", — пояснил эксперт.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин также уверен, что президент не будет отталкиваться от показателей рейтинга при принятии решения об участии в выборах.

"Нет. Владимир Путин неоднократно говорил, что он на эти рейтинги обращает мало внимания, рейтинги — дело наживное, как он говорит. Поэтому ни в коем случае это рейтингование не кладется в основу принятия политических решений. И это правильно: если бы клалось в основу, это был бы популизм чистой воды", — сказал эксперт.

Макаркин уточнил, что российские избиратели в целом пока не очень интересуются возможными кандидатурами и выдвижением действующего президента. Граждане, действительно, периодически обращаются к нему с просьбами и вопросами об участии в этих выборах, но в повседневной жизни ими это не обсуждается, пояснил эксперт.

"Что касается наших избирателей, то они, действительно, не очень этим интересуются, но они исходят из старого проверенного принципа, что руководству виднее — что они там решат, как удобнее. И население здесь готово принять выдвижение и в сентябре, и в ноябре, и в декабре — когда угодно", — отметил Макаркин.

Очередные президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года.