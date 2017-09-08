Пушков о словах Порошенко по Крыму: не за то взялся

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова украинского президента Петра Порошенко, который призвал создать такие условия, чтобы Крым стал для России непосильной ношей.

Ранее Порошенко признал, что Киев не сможет забрать Крым силой, однако будет создавать условия, чтобы регион стал для России непосильной ношей. По его словам, Украина должна создать все условия, чтоб России "запекло".

"Порошенко призвал украинцев сделать так, чтобы России из-за Крыма "запекло". Не за то взялся. Был один такой в Грузии. Пусть изучит его опыт", — написал Пушков в Twitter.

Порошенко призвал украинцев сделать так, чтобы России из-за Крыма "запекло". Не за то взялся. Был один такой в Грузии. Пусть изучит его опыт — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 сентября 2017 г.

Он посоветовал Украине вернуть не Крым, а долю ВВП на душу населения 1990 года или уровень экономики времен бывшего президента Украины Виктора Януковича. По мнению сенатора, это для Украины "недосягаемая ныне высота".