Эксперт: Сеулу и Москве следует создать фонд для дальневосточных проектов

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Сеулу и Москве следует рассмотреть возможность создания специального фонда для финансирования проектов на Дальнем Востоке в связи с нежеланием южнокорейских предприятий инвестировать из-за санкций США в отношении России, заявил РИА Новости президент Корейского агентства по инвестициям и торговле (KOTRA) Ким Чжэ Хон.

"Компании рассчитывают получить прибыль, но многие приходят к выводу, что это будет невозможно в краткосрочной перспективе. Поэтому, они просят у правительства финансовую помощь. Тем не менее, американские санкции в отношении РФ в основном повлияли на банковский сектор. Частные корейские компании и банки не хотят выдавать кредиты на такие проекты. Компании, в свою очередь, не хотят предоставлять свои собственные средства для проектов…. Возможно, нашим правительствам следует создать специальный фонд для финансирования проектов на Дальнем Востоке", — заявил президент KOTRA на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Ким Чжэ Хона, южнокорейские компании заинтересованы в инвестициях в Дальний Восток, однако инфраструктура в регионе по-прежнему остается неразвитой, кроме того, численность населения региона не очень высокая.

"Корейские компании заинтересованы в развитии предпринимательства на Дальнем Востоке. Многие компании уже работают там в сфере сельского хозяйства. В долгосрочной перспективе корейские компании заинтересованы в поиске российских партнеров для работы в этом регионе", — отметил Ким Чжэ Хон.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.