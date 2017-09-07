Песков прокомментировал приглашение Путина на поединок по дзюдо

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 7 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 7 сентября 2017

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Предложение премьер-министра Японии Синдзо Абэ организовать визит президентов России и Монголии в Японию для поединка по дзюдо с олимпийским чемпионом из Японии нельзя воспринимать буквально, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил организовать визит президентов России и Монголии в Японию для проведения показательного поединка по дзюдо с олимпийским чемпионом из Японии; при этом сам Абэ заявил, что за поединками он посмотрит со стороны, чтобы не получить травму. Предложение Абэ озвучил на пленарной сессии ВЭФ. В ней также приняли участие президент России Владимир Путин, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

"Предложение было. Еще предстоит понять, насколько образный характер оно носит. Учитывая весьма откровенный, даже дружественный характер контакта, можно предположить, что во многом это предложение было призвано продемонстрировать именно вот эту позитивную динамику в отношениях России с Монголией и России с Японией, позитивную динамику в отношении стран этого региона, которые заинтересованы в развитии Дальнего Востока", — сказал Песков.

"Я бы не стал относиться к этому буквально, скорее это, скажем так, предложение, исполненное переносного смысла", — добавил он.