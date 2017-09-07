В пятницу Путин отправится в Пермь

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу совершит рабочую поездку в Пермь, где ознакомится с достижениями информационно-коммуникационного кластера Пермского края, сообщила пресс-служба Кремля.

"Восьмого сентября сего года Президент России Владимир Владимирович Путин совершит рабочую поездку в город Пермь, в ходе которой на площадке предприятия АО "ЭР-Телеком Холдинг" — ведущего российского предприятия в сфере телекоммуникации и связи – ознакомится с достижениями информационно-коммуникационного кластера Пермского края", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что глава государства также проведет рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максимом Решетниковым.

Ранее Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что в пятницу планирует посетить дальневосточный судостроительный завод "Звезда".