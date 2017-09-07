В пятницу Путин отправится в Пермь

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу совершит рабочую поездку в Пермь, где ознакомится с достижениями информационно-коммуникационного кластера Пермского края, сообщила пресс-служба Кремля.
В пресс-службе добавили, что глава государства также проведет рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Максимом Решетниковым.
Ранее Путин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что в пятницу планирует посетить дальневосточный судостроительный завод "Звезда".