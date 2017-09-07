ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в сентябре родственники японцев, захороненных на Курилах, смогут прилететь спецрейсом на острова.

"В этом году были максимально упрощены процедуры посещения японскими гражданами мест захоронения их родственников на Южных Курилах. К сожалению, многие из вас знают — из-за плохой погоды не удался запланированный для этих целей прямой авиарейс. Имеется в виду организовать такую же поездку в этом месяце. Надеюсь, что на этот раз погода не подведет", — сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ранее директор компании-оператора безвизовых обменов "Южно-Курильский докер" Александр Вьюговский сообщил РИА Новости, что первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова, не состоявшийся в мае из-за непогоды, планируют выполнить 23-24 сентября.

Первый рейс должен был состояться еще 17 мая. Турбовинтовой самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" несколько дней находился в аэропорту японского города Накасибецу, готовый к вылету. Однако историческому событию тогда помешал густой туман, окутавший Курилы.

Ожидается, что на борту самолета на Курилы прибудут 70 бывших жителей Курильских островов из Японии. Они посетят места бывшего проживания и захоронения предков. Половина из них останется на Кунашире, где приземлится самолет, вторую половину делегации морем доставят на Итуруп.

До сих пор для таких поездок использовался морской транспорт, но в апреле этого года во время визита японского премьер-министра Синдзо Абэ в Москву была достигнута договоренность о предоставлении бывшим жителям южных Курил возможности посещать их самолетом.

Передачу Японии островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи Токио выдвигает в качестве условия для заключения с Россией мирного договора. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление и сомнению не подлежит.