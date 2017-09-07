Ушаков не знает, будут ли Путин и Трамп обсуждать ситуацию вокруг КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Помощнику президента РФ Юрию Ушакову неизвестно о возможности контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в связи с ситуацией вокруг КНДР.

"Нет. Насколько я знаю, договорённостей об этом нет", — сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, возможны ли контакты в связи с новым витком напряженности вокруг Северной Кореи.

Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян в минувшее воскресенье заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.

Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.