Лидер движения "Новая Россия" отрицает, что у него есть компромат на Трампа

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Лидер движения "Новая Россия" Никита Исаев заявил РИА Новости, что у него нет компромата на президента США Дональда Трампа.

© РИА Новости / Евгения Новоженина Перейти в фотобанк В Кремле не знают о наличии у российских политиков компромата на Трампа цитировало высказывания лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева в эфире одного из телеканалов о том, что в ответ на действия Вашингтона против российских дипломатических представительств надо опубликовать компромат на Трампа. При этом, как отмечает издание, на вопрос, обладает ли Россия подобными материалами, политик ответил утвердительно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что в Кремле не знают о наличии у российских политиков компромата на президента США Дональда Трампа.

"Естественно, я не обладаю никаким компроматом на Трампа, и это не моя работа, я лишь как российский политик комментирую то, как, на мой взгляд, моя страна должна реагировать на циничные пощечины со стороны США", — сказал собеседник агентства.

Политик пояснил, что в ходе дискуссии в прямом эфире телеканала "Россия-1" говорил о том, как реагировать на действия США в отношении обысков российских дипмиссий, которые назвал "пощечиной РФ".

"Вот именно этот посыл и был", — сказал политик, добавив, что предлагает "вскрыть резидентуру и сделать это цинично".

"Вытащить их спецагентов из бань — это значит, они там катаются по России, занимаются сбором информации, соответственно цинично продемонстрировать, какие это сотрудники, чтобы весь мир увидел подобную циничную реакцию России в отношении США", — прокомментировал Исаев.