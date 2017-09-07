Абэ заявил, что после его встречи с Путиным отношения стран изменились

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в декабре прошлого года вместе с президентом РФ Владимиром Путиным решил смотреть только в будущее отношений двух стран, а не в прошлое — тогда японо-российские отношения вступили в свою новую эру.

Абэ напомнил, что в декабре 2016 года Путин посетил его родной город Нагато. Тогда их переговоры длились около пяти часов.

"И мы твердо решили, что нам нужно пристально смотреть в будущее, а не в прошлое. Насколько огромное плодородное поле возможностей появится после того, как будет полностью раскрыт потенциал наших японо-российских отношений. И мы решили, стремясь к этому, первым делом определить, что необходимо сделать с самого начала, уже сейчас. Я думаю, что тогда история японо-российских отношений вступила в новую эру. И эта динамика сейчас набирает силу, и один за другим происходят новые этапы развития", — сказал Абэ на пленарном заседании ВЭФ.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.