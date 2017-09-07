Президент Южной Кореи объяснил, почему в Путине "живет дух амурского тигра"

09:0207.09.2017
(обновлено: 09:24 07.09.2017)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что в его российском коллеге Владимире Путине живет дух амурского тигра, который отличается смелостью.
Президент Южной Кореи в четверг выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, Дальний Восток с давних времен является регионом, где сотрудничали народы двух стран, здесь жили не только русские, но и корейские предки, которые своими усилиями оживили эту землю.
"Прилетая сюда, я увидел разросшиеся леса и землю. Мне это напомнило образ тигра, который бегал от Сибири до горного хребта в Корее. С давних времен корейцы считают тигра священным животным и очень любят его. Многим кажется, что ваш дух, господин президент, похож на дух амурского тигра. А слово Ин из моего имени — Мун Чжэ Ин — также означает тигра",- сказал президент Республики Корея.
Он отметил, что они с Путиным схожи по смелости и храбрости тигра.
"И если мы будем вместе работать и развивать Дальний Восток, у нас все получится. Не так ли?" — сказал Мун Чжэ Ин.
Кроме того, в своем выступлении он отметил большой потенциал дальневосточного региона, о котором еще говорили многие русские правители. "Российская императрица Екатерина II уже давно знала о потенциале Сибири и Дальнего Востока. Она сказала: верю, взойдет звезда востока, откуда должен воссиять свет. Сейчас наступила новая эра, но Дальний Восток по-прежнему является неизменно привлекательным в качестве земли для сотрудничества", — сказал он.
Сейчас Дальний Восток является землей надежды для сотрудничества и процветания, не только России, но и стран Северо-Восточной Азии, добавил он. "Такая надежда сбывается, благодаря лидерским качествам президента Путина", — уверен Мун Чжэ Ин.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.
Рисунок полос уникален для каждого тигра: в природе не встретить двух животных с одинаковым узором на шкуре.
Окрас выполняет и практическую функцию — он является маскировкой.
Сила тигра такова, что он может волочить по земле тушу лошади более 500 м.
Места обитания тигра — долины горных рек и пади с лесной растительностью маньчжурского типа с преобладанием дуба и кедра.
Длина тела амурских тигров составляет примерно 2 м, а средний вес может достигать 300 кг, поэтому вопрос добычи пропитания для тигров всегда в приоритете.
Область обитания тигра — юго-восток России, берега Амура и Уссури, северо-восток Китая (Маньчжурия), север КНДР.
Тигр питается исключительно животной пищей. Основу рациона составляют изюбрь, кабан и пятнистый олень.
Своё доброе расположение и дружелюбие амурские тигры выражают с помощью прикосновений головами, мордами и трения боками.
Состояние тигриной популяции — это индикатор состояния всей дальневосточной природы.
Амурский тигр никогда не нанесёт вреда нарушителю его территории, если им является самка с детёнышами.
Уссурийский тигр изображён на флаге и гербе Приморского края, а также на многих геральдических символах городов и районов края.
Если тигр слишком уж разомлеет, то даже может начать мурлыкать.
Тигр старается не использовать свою силу без особой надобности. Даже в случае, когда драка за территорию или за пищу неизбежна, амурские тигры сначала предупреждают злоумышленника, гремя хвостом.
Скоростные характеристики тигра тоже поражают — по снегу он способен развивать скорость до 80 км/ч. Быстротой он уступает лишь гепарду.
Каждый взрослый тигр живёт на определённом участке обитания, средний размер которого у самок составляет от 250 до 450 кв. км, у самцов — до 2 тыс. кв. км.