Президента Франции Макрона пригласили посетить Россию

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Дата визита президента Франции Эммануэля Макрона в Россию пока не определена, приглашение было отправлено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Приглашение было, но нет даты пока", — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.