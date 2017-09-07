Кисляк о поездке в Мордовию: приятно вернуться к нормальным людям

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Экс-посол России в США Сергей Кисляк поделился впечатлениями от поездки в Мордовию, номинироваться в сенаторы от которой ему предложил глава региона.

"Глава Республики Мордовия предложил мне быть одним из трех кандидатов на представителя Республики Мордовии в Совете Федерации. Я с благодарностью принял такое предложение. Только что вернулся из поездки по Мордовии. Это большое удовольствие, как же это приятно вернуться из климата, в котором я работал (имеется в виду политический климат США, — ред.), в мир нормальных людей с нормальными проблемами, успехами, отношениями", — рассказал Кисляк в интервью газете " Известия ".

В то же время он оговорился, что "для окончательного решения должны состояться выборы". "Сейчас же я живу обычной жизнью человека, который вернулся домой после долгого отсутствия", — рассказал Кисляк.

Ранее сообщалось, что врио главы Мордовии Владимир Волков представил список претендентов на пост сенатора, в который вошли Сергей Кисляк, главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Михаил Сезганов и глава Саранска Петр Тултаев. Выборы главы Мордовии пройдут 10 сентября.

В пресс-службе главы Мордовии РИА Новости уточнили, что Сергей Кисляк впервые прибыл в республику 21 августа, это его первый визит в регион. В этот день состоялась его встреча с Владимиром Волковым, а потом они осмотрели объекты, строящиеся в Саранске к ЧМ-2018. Также в программе визита — посещение ряда промышленных предприятий, сельскохозяйственных производств.