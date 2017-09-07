Кисляк рассказал о вариантах ответа на действия США по дипсобственности

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия обладает множеством вариантов для ответа на действия США в отношении российской дипсобственности, считает экс-посол России в США Сергей Кисляк.Известия".
Он отметил, что "у каждого действия есть практическое измерение, в частности, закрытие генконсульства в Сан-Франциско".
"Теперь сотни тысяч российских граждан, которые волею судеб живут и работают на Западном побережье, теряют возможность комфортного контакта с представителями российского государства… Наши люди, наши граждане, которые, бывает, попадают в тяжелые ситуации, как правило, опираются на помощь посольства в обеспечении их прав. То, что американцы делают сейчас, — это не столько удар по нашим дипломатическим институтам, сколько по интересам российских граждан", — заметил Кисляк.
"Будучи в политически перенапряженном, наэлектризованном состоянии, они (США) столько напринимали формальных решений, которые мешают сотрудничеству, что преодолевать их даже в хороших условиях будет очень непросто. Такое их состояние, к сожалению, надолго", — посетовал дипломат.
По заявлению российского МИД, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном назвал захват властями США дипсобственности РФ грубейшим нарушением международно-правовых норм и добавил, что Москва готова в связи с этим обратиться в суд.