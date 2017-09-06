"Беспредел" в Генконсульстве: МИД опубликовал видео действий спецслужб США

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел России опубликовало кадры действий представителей американских спецслужб в генконсульстве РФ в Сан-Франциско.

Видео было размещено на странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook. В подписи к ролику отмечается, что представители американских силовых структур осуществляют "неизвестные работы", "уродуют паркет" и "хозяйничают без разрешения". "А главное, кто эти люди, которые ведут себя как рейдеры, никому неизвестно", — подчеркнули в МИД.

"Беспределом" назвала действия американских силовиков официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Найдите лучшее описание того, что сейчас творят американские "мистер Смиты" в Генеральном консульстве России в Сан-Франциско", — написала она на своей странице в Facebook.

Несмотря на попытки властей США придать своим действиям видимость законности, оправдания захвату объектов дипломатической собственности быть не может. "Здания, являющиеся собственностью нашего государства, были не опечатаны, а захвачены", — подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

31 августа США объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым генконсульство РФ в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и отделение торгпредства в Нью-Йорке должны были прекратить работу. Это требование было выполнено российской стороной до 2 сентября.

Затем в зданиях генконсульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне прошли обыски. В Госдепартаменте утверждали, что действия американских спецслужб не противоречили законодательству, так как обыски проводились уже после того, как эти объекты были закрыты.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном назвал захват властями США дипсобственности РФ грубейшим нарушением международно-правовых норм, подчеркнув, что российская сторона готова обратиться в суд.

Губернатор Калифорнии Джеральд Эдмунд Браун подчеркнул, что жители штата будут испытывать трудности с получением российских виз из-за закрытия генконсульства. "Нам нужно найти какой-то выход из этого", — сказал он. По словам Брауна, готовность российской стороны обратиться в американский суд может способствовать урегулированию данного конфликта. "В нашей стране такие иски — дело распространенное", — отметил он.

Ранее Москва предписала Вашингтону сократить состав дипломатических миссий в РФ до 455 человек в ответ на принятые в США новые антироссийские санкции. Соединенные Штаты, в свою очередь, объявили о временном прекращении выдачи виз на территории России, позднее возобновив выдачу лишь в посольстве в Москве.