Россия заинтересована в стабилизации обстановки на Балканах, заявили в МИД

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Алексей Мешков по приглашению словенской стороны принял участие в Стратегическом форуме в городе Блед (Республика Словения).

В выступлении Мешкова на заседании "Новое видение для новой реальности", посвященном обсуждению путей совместного реагирования на общие для всех участников международных отношений вызовы и угрозы, была подчеркнута последовательная заинтересованность России в устойчивой стабилизации обстановки на Балканах. Особый акцент сделан на необходимости укрепления сотрудничества в регионе, разрешения всех открытых вопросов на конструктивной и взаимовыгодной основе, говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, "на полях" мероприятия была проведена серия двусторонних контактов заместителя министра МИД РФ с участвовавшими в форуме руководителями внешнеполитических ведомств стран юго-восточной Европы и ряда других государств.