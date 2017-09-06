В Ленобласти могут отменить досрочное голосование на муниципальных выборах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступит с инициативой отмены досрочного голосования на муниципальных выборах в регионе, так как эта процедура, по его мнению, снижает открытость и легитимность выборов.

"Досрочка" теряет доверие

Глава региона намерен внести на рассмотрение проект изменений в соответствующий областной закон в ближайшую сессию законодательного собрания.

Дрозденко пояснил, что от досрочного голосования целесообразно отказаться на выборах всех уровней как от процедуры, снижающей открытость и легитимность.

"Законодательство о выборах может и должно меняться, и, на мой взгляд, такая норма, как досрочное голосование, применительно к муниципальным выборным кампаниям должна быть отменена, — подчеркнул Дрозденко. — Поступает достаточно много сигналов о возможных злоупотреблениях и непрозрачности выборов, у избирателей возникают сомнения в легитимности результатов голосования, а у проигравших кандидатов — поводы для обращения в суд. И поскольку на данном этапе истории "досрочка" потеряла доверие граждан, эту норму я и предлагаю убрать".

Законодатели одобрили

Председатель законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин инициативу отменить досрочное голосование на муниципальных выборах назвал "здравой мыслью".

"Законодательство — не догма, а живой инструмент. Все, что сегодня может использоваться для того, чтобы помешать честному волеизъявлению граждан, но в то же время лежит в законном поле и позволяет делать выборы непрозрачными, необходимо пересматривать. В региональном законодательстве эта норма осталась на муниципальном уровне, когда избираются власти первого и второго уровней. Сегодня мы убедились, что возможность досрочного голосования используется людьми, которые не пользуются реальной поддержкой избирателей. Поэтому я считаю, что менять региональный закон в этой части — мысль здравая. До тех пор, пока мы не привыкнем к тому, что выборы должны быть честными, нужно исключать из законов все, что может способствовать фальсификации результата", — сказал Бебенин.

В настоящее время закон разрешает голосовать досрочно избирателям, проживающим в труднодоступной или отдаленной местности. Также проголосовать могут граждане, находящиеся на речных и морских судах, работники буровых платформ и полярных станций, военнослужащие, граждане РФ за рубежом.

В единый день голосования 10 сентября довыборы в Ленинградской области, в Кингисеппском одномандатном округе, пройдут в Госдуму, так как Сергей Нарышкин, избранный на прошлых парламентских выборах от этой территории, был назначен главой Службы внешней разведки. Подобная процедура состоится также в Брянской области.

Максимальная открытость

Между тем специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) отмечают, что единый день голосования нынешнего года станет стресс-тестом на возможность обеспечения максимальной открытости и законности для избирательных комиссий. При этом возможности для обеспечения этих условий значительно расширяют новые технологии, которые будут задействованы в ходе выборов.

В частности, в регионах организованы видеонаблюдение на участках с онлайн-трансляцией, использование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и QR-кодов при изготовлении протоколов участковых комиссий, что, по словам экспертов, "резко сокращает возможности для фальсификаций и, соответственно, поводы оспаривать итоги выборов".

Выборы разного уровня пройдут в России 10 сентября в 82 из 85 регионов, голосования не будет только в Ингушетии, Санкт-Петербурге и Магаданской области. В 16 субъектах Федерации в этот день будут выбирать глав регионов, в шести предстоит избрать депутатов региональных парламентов.

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