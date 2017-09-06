Путин провел предметный разговор с иностранным бизнесом и дал ряд поручений

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел весьма предметный разговор с иностранными инвесторами и дал ряд соответствующих поручений, связанных с деятельностью иностранного бизнеса на Дальнем Востоке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент пообщался в конце дня и с представителями деловых кругов. Это были иностранные инвесторы… Была широкая палитра инвесторов: это и представители из Китая, и Японии, Вьетнама, Камбоджи, и австралийцы, и так далее. Очень широкое было представительство", — сообщил Песков журналистам.

По его словам, представители иностранных деловых кругов рассказывали о своих проектах в самых различных областях и открыто говорили о проблемах, с которыми им приходится сталкиваться.

"Президент по ходу давал поручения и Трутневу, и Шувалову и проявлял интерес к малейшим деталям, связанным с деятельностью иностранных инвесторов здесь, на Дальнем Востоке", — подчеркнул он.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.