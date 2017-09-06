Песков: голосовать на выборах может каждый гражданин, даже президент

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что голосование на выборах — право каждого гражданина, даже если он — президент Российской Федерации.

Выборы разного уровня пройдут в России в этом году в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов страны. В 16 субъектах в этот день будут выбирать глав регионов, а в шести пройдут выборы депутатов региональных законодательных собраний.

"Я пока не могу это ни подтвердить и не опровергнуть", — прокомментировал Песков появившуюся в СМИ информацию о том, что президент может принять участие в голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве.

Пресс-секретарь президента, добавил, что, если Путин примет решение сходить и проголосовать, то он это сделает. "Мы вас соответствующим образом проинформируем", — сказал Песков.

"Выборы есть выборы, и участие каждого человека в определении судьбы своего города или своей страны — это, собственно, право каждого человека, каждого гражданина, даже если он — президент Российской Федерации", — заключил пресс-секретарь Путина.