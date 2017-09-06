Прекращение поставок нефтепродуктов КНДР нецелесообразно, заявил Песков

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Говорить о прекращении поставок РФ нефтепродуктов КНДР вряд ли целесообразно, товарооборот и так минимален, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Я хочу вам напомнить заявление, которое сделал президент Южной Кореи о надежде на выстраивание дружественных отношений все-таки на Корейском полуострове, и надежду, которую он высказал на вовлечение Северной Кореи в совместные российско-южнокорейские проекты. Президент России неоднократно, в том числе на пресс-конференции в Пекине, говорил о том, что объемы торгово-экономического взаимодействия и поставок нефти и нефтепродуктов в Корею находятся на ничтожном уровне, на мизерном уровне, поэтому в данном случае говорить об этом вряд ли целесообразно. Там никаких значительных количеств нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать отказ президента РФ от прекращения поставок нефти в Северную Корею.

"Кроме того, Путин отметил на пресс-конференции в Пекине, что решительно осуждает провокационные действия Пхеньяна, мы не являемся сторонниками того, чтобы загонять Пхеньян в угол. Наоборот, Пхеньян нужно вовлекать в диалог, создавать условия, в которых Пхеньян будет чувствовать безопасность, и таким образом искать пути выхода. Именно об этом сегодня шла речь с российской стороны", — добавил он.