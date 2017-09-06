Путин обсудил с японскими бизнесменами расширение связей и энергетику

Председатель Совета директоров Marubeni Corporation Тэруо Асада во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями зарубежных деловых кругов в рамках Восточного экономического форума. 6 сентября 2017

Председатель Совета директоров Marubeni Corporation Тэруо Асада во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями зарубежных деловых кругов в рамках Восточного экономического форума. 6 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Японские бизнесмены поговорили на встрече с президентом Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума о проектах расширения портовых мощностей и увеличении проектов в сфере возобновляемой энергетики, сообщил журналистам председатель Совета директоров Marubeni Corporation Тэруо Асада.

"Мы говорили о проектах расширения портовых мощностей, а также увеличении проектов в сфере возобновляемой энергетики – вот эти два вопроса", — сказала Асада.

По его словам, японские бизнесмены предлагали различные проекты российскому лидеру.

Отвечая на вопрос РИА Новости, что ему показалось наиболее интересным в ходе беседы, Асада подчеркнул эпизод, когда российский президент "сказал, что в ходе реализации разных проектов главное вести продолжительный диалог с российскими партнерами".