Путин обсудил с японскими бизнесменами расширение связей и энергетику

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Японские бизнесмены поговорили на встрече с президентом Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума о проектах расширения портовых мощностей и увеличении проектов в сфере возобновляемой энергетики, сообщил журналистам председатель Совета директоров Marubeni Corporation Тэруо Асада.
По его словам, японские бизнесмены предлагали различные проекты российскому лидеру.
Отвечая на вопрос РИА Новости, что ему показалось наиболее интересным в ходе беседы, Асада подчеркнул эпизод, когда российский президент "сказал, что в ходе реализации разных проектов главное вести продолжительный диалог с российскими партнерами".