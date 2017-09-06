Путин не планирует контактов с представителями КНДР в рамках ВЭФ

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не планирует каких-либо контактов с представителями КНДР в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, планируют ли российские представители встретиться во Владивостоке с экономическими представителями КНДР, Песков сказал: "Я, честно говоря, не в курсе — я в первый раз от вас слышу".

"Единственное, что вам могу сказать — по линии президента мы не располагаем такой информацией. Каких-либо контактов с какими-то представителями Северной Кореи у президента не запланированы", — добавил он.