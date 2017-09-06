ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Уральские политологи считают, что на выборах губернатора Свердловской области, которые продут 10 сентября, победу одержит, скорее всего, временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Евгений Куйвашев.

Кроме него в выборах участвуют еще пять кандидатов: Алексей Парфенов от КПРФ, Игорь Торощин от ЛДПР, Дмитрий Ионин от "Справедливой России", Константин Киселев от "Зеленых" и Дмитрий Сергин от "Российской партии пенсионеров за справедливость".

"Полагаю, что в первом туре одержит победу основной кандидат – врио губернатора области Евгений Куйвашев. Второго тура не жду. Если второй тур понадобится, это станет политической сенсацией года. Думаю, отрыв основного кандидата от остальных может составить порядка 35-40%", — сказал РИА Новости директор Центра гуманитарно-политических инициатив и проектов Руслан Мухаметов.

Аналогичного мнения придерживается политолог Сергей Мошкин. "Думаю, выборы в области пройдут в один тур. Врио губернатора получит минимум 50% плюс один голос. Он безусловный лидер. Все остальные даже вместе не достигнут его уровня. Между первым и вторым местом отрыв будет существенный, в разы", — считает Мошкин.

По словам политического консультанта Алексея Швайгерта, показатель Куйвашева может оказаться еще выше. "Нас ожидает победа Куйвашева в первом туре. Не исключаю, что в день голосования, при определенных условиях, он может взять в районе 70%. Нам есть с чем сравнивать. Можно вспомнить губернаторские кампании 2014 года в соседних регионах УФО, когда победители набирали по 85% с лишним. Иными словами, не исключено, что результат будет очень высоким. Что не удивительно, учитывая доминирующее положение врио в информационном пространстве и управляемый градус конкурентности кампании", — полагает Швайгерт.

По предположениям опрошенных РИА Новости экспертов, второе место на выборах достанется кому-либо из представителей парламентских партий – Алексею Парфенову, Игорю Торощину или Дмитрию Ионину. Вместе с тем Руслан Мухаметов отмечает, что без участия таких колоритных фигур, как мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, нынешняя предвыборная кампания осталась без эмоциональной окраски, "потеряла элемент политического шоу".

Сергей Мошкин назвал кампанию "предсказуемой и скучной", подчеркнув, что "участники заняты имитацией борьбы". Об "имитационном характере" кампании заявил и Алексей Швайгерт, посетовавший на отсутствие в конечном списке кандидатов председателя екатеринбургской гордумы Евгения Ройзмана, главы Нижнего Тагила Сергея Носова и члена "Справедливой России" Александра Буркова.