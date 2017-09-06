Путин подписал указ о награждении вице-премьера госсовета КНР орденом

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о награждении вице-премьера госсовета Китая Ван Яна орденом Дружбы, его вручит глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Российский лидер на встрече с вице-премьером госсовета отметил, что Ван Ян очень многое делает для развития российско-китайских связей.

"В этой связи мной подписан указ о награждении вас орденом Дружбы. Этот орден будет вручен вам во время встречи премьер-министров председателем правительства РФ господином Медведевым", — сказал Путин.