Более двух третей партий в России не участвуют в выборах, сообщил член ЦИК

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Только два десятка из семидесяти зарегистрированных в России партий отвечают требованиям закона об участии в выборах, у остальных еще есть шанс проявить себя в ближайшие два единых дня голосования, сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко.

"На сегодняшний день только около двадцати партий отвечают критериям партий, участвующих в выборах — из семидесяти. А вы знаете, что если партия в течение семи лет не участвует в выборах, она подлежит ликвидации по решению Верховного суда РФ", — сказал Шевченко на заседании ЦИК в среду.

Он отметил, что у партий, которые не участвуют в выборах, есть ещё два единых дня голосования впереди — 2018 и 2019 года, чтобы активно участвовать в этих избирательных кампаниях.