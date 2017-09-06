В Крыму назвали требования Киева о возмещении ущерба пустыми и лицемерными

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Требования киевских властей возместить ущерб за воссоединение Крыма с Россией лицемерны, крымчане помнят, как украинские олигархи наживались на ресурсах полуострова, заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов.

Ранее прокурор Автономной Республики Крым, подведомственной Генпрокуратуре Украины, Гюндуз Мамедов заявил украинским СМИ, что ущерб, нанесенный стране после воссоединения Крыма с Россией, составил 1 триллион 80 миллиардов 250 тысяч гривен (порядка 2,5 триллиона рублей).

"Эти требования пусты и лицемерны. Все годы, что полуостров находился в составе Украины, украинские олигархи только и делали, что наживались, ничего не вкладывали в Крым и вместе с тем банковали, за бесценок своим же отдавали земли, санатории, пансионаты", — сказал Ильясов.

По его словам, воссоединение Крыма с Россией – решенный вопрос и обратного хода нет, что бы кто не говорил. "Киев не вправе торговаться за территории, которые теперь законно являются частью другого государства", — подчеркнул собеседник агентства.

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