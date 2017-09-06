Косачев: ЕС продлевает санкции вместо поиска путей устранения проблем

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Еврочиновники автоматически продлевают бессмысленные и бесполезные санкции в отношении РФ вместо поиска путей устранения проблем, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

"Ставшая рутинной новость о предстоящем 14 сентября продлении Евросоюзом антироссийских санкций после озвученной президентом России Владимиром Путиным инициативы по введению миротворцев ООН на Донбасс представляется уже в несколько другом свете", — сказал Косачев.

По его словам, более чем наглядно продемонстрировано, "кто именно предпринимает попытки сдвинуть ситуацию с мертвой точки, а кто на автомате штампует решения о продлении бессмысленных и бесполезных санкций вместо поиска путей устранения их причин".

"Санкции давно живут своей жизнью, вне зависимости от того, что происходит на Донбассе или вокруг этого внутриукраинского конфликта, а европейские политики, оформляющие их продление, превратились в статистов, обслуживающих "машину" без права голоса и инициативы", — считает сенатор.

По его словам, в вопросе санкций политический консенсус и обсуждение по существу подменил автоматический "одобрямс". "И если бы это не устраивало кого-то в Европе, давно бы уже постарались хотя бы задуматься над тем, насколько санкции работают и кому больше вредят… Но увы, задуматься неприятно, как и признавать ошибки. Намного проще их продлевать и тиражировать, перекладывая решение проблем на потом и на других. Это и есть облик современной Европы", заключил Косачев.

Ранее европейский дипломат сообщил РИА Новости о том, что Евросоюз планирует 14 сентября продлить на полгода индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, в списке возможны технические изменения.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.