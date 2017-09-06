В ЦИК надеются на увеличение общественного наблюдения на выборах-2018

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова надеется, что общественным наблюдением на президентских выборах 2018 года будут охвачены все избирательные участки или подавляющее большинство из них.

В ходе заседания ЦИК в среду глава ведомства отметила, что к президентским выборам заработает норма, снимающая возможные барьеры для наблюдения. "Эта норма уже на президентских выборах будет применяться, когда сняты все ограничения с наблюдателей, что надо списки заранее подавать и так далее", — пояснила она.

"Ограничения сняты, мы будем наращивать усилия по подготовке наблюдателей. И я надеюсь, что общественным наблюдением будут охвачены — хотелось бы надеяться — все участки, по крайней мере, их подавляющая часть на предстоящих президентских выборах", — сказала Памфилова.