После выборов в Госдуму возбуждено 28 уголовных дел

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. После выборов в Госдуму, состоявшихся в сентябре прошлого года, было возбуждено 28 уголовных дел, в половине случаев суды уже вынесли решения, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Она напомнила, что по итогам прошлогодних парламентских выборов ЦИК передал в правоохранительные органы более 300 обращений по возможным нарушениям, которые выходят за рамки компетенции Центризбиркома.

"Результатом проверок стало возбуждение 28 уголовных дел, в половине случаев вынесены уже судебные решения, а также более 150 дел о административных правонарушениях, по 94 из них в настоящее время вынесены постановления о признании вины", — сообщила Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она уточнила, что по многим обращениям еще продолжается работа. "Надеюсь, что будут еще дополнительные уголовные дела — не потому что мы такие кровожадные, а потому что ни один нарушитель не должен уйти от наказания", — добавила глава ЦИК.