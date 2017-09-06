В ЦИК сообщили об изменениях в руководстве ряда региональных избиркомов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В руководстве трети региональных избиркомов за период работы нового состава ЦИК России произошли изменения, в шести комиссиях руководящий состав сменился полностью, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.
"В прошлом году в связи с истечением сроков полномочий были сформированы новые составы 55 региональных комиссий из 85. В этом году уже завершено формирование новых составов избирательных комиссий 10 субъектов РФ из 18, у которых истекает срок полномочий", — сказала Памфилова.
"В целом, в 30% комиссий произошла смена или председателя комиссии, или его заместителя, или секретаря. То есть за этот небольшой период треть комиссий претерпела существенные изменения", — сообщила глава ЦИК.
При этом в шести региональных избиркомах руководящий состав комиссий изменился полностью, речь идёт о комиссиях Марий Эл, Волгоградской, Воронежской, Нижегородской, Сахалинской, Челябинской областях.