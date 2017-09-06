Путин пригрозил "мерами" за невнимание к развитию Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин пообещал самым серьезным образом отреагировать на недостаточное внимание министерств и ведомств к развитию Дальнего Востока и в случае необходимости принять соответствующие меры.

"Напомню также и о принятом решении выделять так называемые дальневосточные разделы в ключевых программах. И я вот посмотрел отчет об исполнении этого решения, своего рода рейтинг госпрограмм в интересах Дальнего Востока. И, надо прямо сказать, по ряду направлений картина такая — не хочется говорить удручающая, но, мягко говоря, скромная", — сказал Путин на заседании Госсовета, посвященном развитию Дальнего Востока.

Глава государства подчеркнул, что отраслевые министерства и ведомства вместо того, чтобы "выделять дальневосточное направление", либо забывают о нем, либо представляют "чисто символически".

Путин пообещал "самым серьезным образом" проанализировать то, как выполняются его поручения по развитию Дальнего Востока.

"И кто не будет исполнять этого — я хочу, чтобы все услышали, — будут приняты соответствующие меры. Нужно будет привлекать людей тогда в эти министерства и ведомства, которые понимают приоритеты развития страны. Я прошу вас иметь это в виду и исправлять ситуацию", — заключил президент.

Глава государства поручил правоохранительным органам навести порядок в работе по надзору за бизнесом на Дальнем Востоке, избавив предпринимателей от избыточного контроля. Также президент предложил расширить возможности программы "Дальневосточный гектар": предоставлять землю соотечественникам, которые приезжают из-за рубежа, а также выделять дополнительные участки тем, кто успешно осваивает уже полученный.