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Политика

Путин пригрозил "мерами" за невнимание к развитию Дальнего Востока

Сюжет:
Восточный экономический форум-2017 (213)
11:4206.09.2017
(обновлено: 12:54 06.09.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного совета на острове Русский. 6 сентября 2017Президент РФ Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного совета на острове Русский. 6 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин пообещал самым серьезным образом отреагировать на недостаточное внимание министерств и ведомств к развитию Дальнего Востока и в случае необходимости принять соответствующие меры.

Владимир Путин на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017
© Ruptly
Путин видит позитивные изменения в экономике Дальнего Востока
"Напомню также и о принятом решении выделять так называемые дальневосточные разделы в ключевых программах. И я вот посмотрел отчет об исполнении этого решения, своего рода рейтинг госпрограмм в интересах Дальнего Востока. И, надо прямо сказать, по ряду направлений картина такая — не хочется говорить удручающая, но, мягко говоря, скромная", — сказал Путин на заседании Госсовета, посвященном развитию Дальнего Востока.

Глава государства подчеркнул, что отраслевые министерства и ведомства вместо того, чтобы "выделять дальневосточное направление", либо забывают о нем, либо представляют "чисто символически".

Путин пообещал "самым серьезным образом" проанализировать то, как выполняются его поручения по развитию Дальнего Востока.

Стенд Сахалина на выставке Улица Дальнего Востока на набережной бухты Аякс в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Путин и президент Южной Кореи осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока"
"И кто не будет исполнять этого — я хочу, чтобы все услышали, — будут приняты соответствующие меры. Нужно будет привлекать людей тогда в эти министерства и ведомства, которые понимают приоритеты развития страны. Я прошу вас иметь это в виду и исправлять ситуацию", — заключил президент.

Глава государства поручил правоохранительным органам навести порядок в работе по надзору за бизнесом на Дальнем Востоке, избавив предпринимателей от избыточного контроля. Также президент предложил расширить возможности программы "Дальневосточный гектар": предоставлять землю соотечественникам, которые приезжают из-за рубежа, а также выделять дополнительные участки тем, кто успешно осваивает уже полученный.

Восточный экономический форум. День первый
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВосточный экономический форум учрежден указом Владимира Путина от 19 мая 2015 года. Форум проводится ежегодно во Владивостоке.На площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Восточный экономический форум учрежден указом Владимира Путина от 19 мая 2015 года. Форум проводится ежегодно во Владивостоке.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ задачи ВЭФ входит укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти. На фото: Владимир Путин и Мун Чжэ Ин (слева) во время встречи в рамках III Восточного экономического форума.6 сентября 2017. Президент России Владимир Путин и президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин (слева) во время встречи в рамках III Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В задачи ВЭФ входит укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти. На фото: Владимир Путин и Мун Чжэ Ин (слева) во время встречи в рамках III Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкТакже форум призван дать экспертную оценку экономического потенциала российского Дальнего Востока и обеспечить повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона.Гости на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Также форум призван дать экспертную оценку экономического потенциала российского Дальнего Востока и обеспечить повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкРуководителем Организационного комитета ВЭФ является заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
На фото: генеральный директор, председатель правления АО "РВК" Александр Повалко и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс.Генеральный директор, председатель правления АО РВК Александр Повалко и председатель правления ООО УК РОСНАНО Анатолий Чубайс
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Руководителем Организационного комитета ВЭФ является заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
На фото: генеральный директор, председатель правления АО "РВК" Александр Повалко и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий Чубайс.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкНа Восточный экономический форум приехали более четырех тысяч гостей. На фото: главный исполнительный директор компании G(irls)20 Хизер Барнабе.Главный исполнительный директор компании G(irls)20 Хизер Барнабе во время конференции Усиление роли женщин для экономического роста и развития, проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На Восточный экономический форум приехали более четырех тысяч гостей. На фото: главный исполнительный директор компании G(irls)20 Хизер Барнабе.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМинистр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и губернатор штата Калифорния Эдмунд Джеральд Браун на пленарной сессии "Образование в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые возможности и вызовы" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и губернатор штата Калифорния Эдмунд Джеральд Браун на пленарной сессии Образование в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые возможности и вызовы в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и губернатор штата Калифорния Эдмунд Джеральд Браун на пленарной сессии "Образование в Азиатско-Тихоокеанском регионе: новые возможности и вызовы" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ уже состоялась церемония подписания соглашения о создании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий. Целевой размер фонда составит 10 миллиардов рублей.Гости на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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В рамках ВЭФ уже состоялась церемония подписания соглашения о создании Дальневосточного фонда развития и внедрения высоких технологий. Целевой размер фонда составит 10 миллиардов рублей.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов на сессии Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЗаместитель премьер-министра, министр стратегии и финансов Республики Кореи Ким Дон Юн на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.Заместитель премьер-министра, министр стратегии и финансов Республики Кореи Ким Дон Юн на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель премьер-министра, министр стратегии и финансов Республики Кореи Ким Дон Юн на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства Российской Федерации, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и глава АО "Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)" Кирилл Дмитриев на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР".Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа) и генеральный директор АО Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на сессии Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин и глава АО "Управляющая компания Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)" Кирилл Дмитриев на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова (в центре) во время конференции "Здравоохранение для людей. Что будет сделано?", проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Министр здравоохранения России Вероника Скворцова (в центре) во время конференции Здравоохранение для людей. Что будет сделано?, проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова (в центре) во время конференции "Здравоохранение для людей. Что будет сделано?", проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДекан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Сергей Караганов во время панельной сессии "Большое Евразийское партнерство: как расширить пространство совместного развития, ориентированное в будущее".Декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов во время панельной сессии Большое Евразийское партнерство: как расширить пространство совместного развития, ориентированное в будущее, проходящей в рамках III Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Сергей Караганов во время панельной сессии "Большое Евразийское партнерство: как расширить пространство совместного развития, ориентированное в будущее".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ рамках ВЭФ будет представлен целый пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, которые могут быть реализованы на практике.Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В рамках ВЭФ будет представлен целый пул перспективных российских и зарубежных инвестпроектов, которые могут быть реализованы на практике.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТелеведущая, заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова и Проректор по международным отношениям ФГАО УВО "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Виктория Панова (слева направо) во время конференции "Усиление роли женщин для экономического роста и развития", проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Телеведущая, заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова и Проректор по международным отношениям ФГАО УВО Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) Виктория Панова
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Телеведущая, заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова и Проректор по международным отношениям ФГАО УВО "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Виктория Панова (слева направо) во время конференции "Усиление роли женщин для экономического роста и развития", проходящей в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке.Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкГубернатор штата Калифорния Джеральд Эдмунд Браун на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.Губернатор штата Калифорния Джеральд Эдмунд Браун на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Вильф
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Губернатор штата Калифорния Джеральд Эдмунд Браун на открытии Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа) на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа) на сессии Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин (справа) на сессии "Ворота России в Азию: Дальний Восток в интеграционных инициативах АТР" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗаместитель главного редактора Информационного агентства и радио Sputnik Олег Осипов (второй слева) и руководитель российского представительства компании Alibaba Culture Communication Сянцянь Ци (второй справа) на церемонии подписания соглашения о стратегическом международном сотрудничестве между Информационным агентством и радио Sputnik и Alibaba Culture Communication (входит в Alibaba Group) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Заместитель главного редактора Информационного агентства и радио Sputnik Олег Осипов (второй слева) и руководитель российского представительства компании Alibaba Culture Communication Сянцянь Ци
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Заместитель главного редактора Информационного агентства и радио Sputnik Олег Осипов (второй слева) и руководитель российского представительства компании Alibaba Culture Communication Сянцянь Ци (второй справа) на церемонии подписания соглашения о стратегическом международном сотрудничестве между Информационным агентством и радио Sputnik и Alibaba Culture Communication (входит в Alibaba Group) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и председатель организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) Казуо Фурукава (слева направо) во время церемонии подписания соглашения между японской организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий, публичным акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро" и Республикой Саха (Якутия) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Председатель правления, генеральный директор ПАО РусГидро Николай Шульгинов, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и председатель организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) Казуо Фурукава
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Председатель правления, генеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов, глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов и председатель организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) Казуо Фурукава (слева направо) во время церемонии подписания соглашения между японской организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий, публичным акционерным обществом "Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро" и Республикой Саха (Якутия) в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
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Политика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Будущее Страны
Опять Путин чего-то там грозит министрам, опять министры кивают головами и ничего не делают. Дежавю.
12:44
06.09.2017
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igor.tsytsura.00
Зело царь грозен...
12:43
06.09.2017
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