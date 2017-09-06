Шувалов: Россия не поворачивается на Восток, а развивает там торговлю

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Нельзя говорить, что Россия поворачивается на Восток, речь можно вести только о развитии торговли в восточном направлении, заявил в ходе сессии "Ворота России в Азию" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
"Еще я слышу и несколько раз сегодня прозвучало о повороте на Восток. Я не знаю, может быть, в советское время и объявляли о повороте на Восток. Президент Путин не объявлял о повороте на Восток, а давал нам четкие инструкции о том, что нам, правительству РФ, развивать торговлю в восточном направлении. И чтобы экономика была устойчивой, необходимо научиться торговать на Восток не хуже, чем мы умеем на Запад", — заявил Шувалов.
"И конечно, мы не собираемая никуда поворачиваться. Поворачиваться — это значит развернуться и повернуться к кому-либо спиной. А у нас такой задачи нет и нам совершенно четко была поставлена задача, когда мы готовились по предмету саммита АТЭС в 2012 году — было важно построить для себя, как Россия будет развиваться экономически на Восток", — сказал он.