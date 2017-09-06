Шувалов: Россия не поворачивается на Восток, а развивает там торговлю

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Нельзя говорить, что Россия поворачивается на Восток, речь можно вести только о развитии торговли в восточном направлении, заявил в ходе сессии "Ворота России в Азию" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Говоря о сессии и ее названии, спикер сказал: "Нет никаких ворот — Россия сама Евразия. И Дальний Восток (находится — ред.) в интеграционных инициативах АТР, и эти интеграционные инициативы важны как Калининграду, Москве, Петербургу, черноземной части РФ, так и Дальнему Востоку. Здесь нет никакого выделения", — отметил первый вице-премьер.

"Еще я слышу и несколько раз сегодня прозвучало о повороте на Восток. Я не знаю, может быть, в советское время и объявляли о повороте на Восток. Президент Путин не объявлял о повороте на Восток, а давал нам четкие инструкции о том, что нам, правительству РФ, развивать торговлю в восточном направлении. И чтобы экономика была устойчивой, необходимо научиться торговать на Восток не хуже, чем мы умеем на Запад", — заявил Шувалов.

"И конечно, мы не собираемая никуда поворачиваться. Поворачиваться — это значит развернуться и повернуться к кому-либо спиной. А у нас такой задачи нет и нам совершенно четко была поставлена задача, когда мы готовились по предмету саммита АТЭС в 2012 году — было важно построить для себя, как Россия будет развиваться экономически на Восток", — сказал он.

"Но еще раз скажу, что это самое важное, и установка внутри правительства. Мы ее получали и получаем все эти годы от президента — что мы сильны только тогда, когда наша торговля многосторонняя, многовекторная и ничего сворачивать мы не собираемся в случае, если только наши партнеры сами не предлагают каких-то ограничительных мер. У нас такой повестки нет, и для нас конечно АТЭС крайне важен, но не в ущерб тому, чтобы мы и дальше развивали наши отношения с Европейским союзом", — подытожил чиновник.