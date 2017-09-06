Новый российский посол в США Антонов заявил, что ждет приема у Трампа

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Новый посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ждет, когда его примет президент США Дональд Трамп.
По его словам, сейчас между Россией и США идет "не нужная никому дипломатическая война, которую начали наши коллеги".
"Я сожалею, что российско-американские отношения испытывают такую встряску, такое испытание сегодня, когда очень много международных проблем, которые мы можем и, я считаю, должны решать вместе с Соединенными Штатами", — подчеркнул Антонов.
Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.
В свою очередь Вашингтон с 23 августа приостановил процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. До этого американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.