Новый российский посол в США Антонов заявил, что ждет приема у Трампа

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Новый посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ждет, когда его примет президент США Дональд Трамп.

"Я вручил копии верительных грамот (в госдепе США — ред.) и теперь будут ждать приема у президента Трампа для того, чтобы вручить ему свои полномочия на то, чтобы быть послом в Соединенных Штатах Америки", — сказал российский дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, сейчас между Россией и США идет "не нужная никому дипломатическая война, которую начали наши коллеги".

"Я сожалею, что российско-американские отношения испытывают такую встряску, такое испытание сегодня, когда очень много международных проблем, которые мы можем и, я считаю, должны решать вместе с Соединенными Штатами", — подчеркнул Антонов.

США на прошлой неделе объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

В свою очередь Вашингтон с 23 августа приостановил процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве. Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников. До этого американские визы выдавали также консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.