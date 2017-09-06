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Политика

Выборы-2017 станут стресс-тестом на максимальную открытость для избиркомов

02:2906.09.2017
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкЕдиный день голосования. Архивное фотоЕдиный день голосования. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Единый день голосования нынешнего года станет стресс-тестом на возможность обеспечения максимальной открытости и законности для избирательных комиссий, при этом возможности для обеспечения этих условий значительно расширяют новые технологии, которые будут задействованы в ходе выборов, говорится в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

Подcчет голосов региональных выборов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Алексеев
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Взгляд со стороны: региональные выборы посетят наблюдатели из 12 стран
"ЕДГ-2017 года станет настоящим стресс-тестом на возможность обеспечения максимальной открытости и законности для избирательных комиссий. Облегчен доступ на участки наблюдателей. Помимо иностранных наблюдателей и наблюдателей партий и кандидатов на выборах будут работать сразу несколько независимых общественных организаций", — отмечено в докладе.

В то же время, уточняют в ЭИСИ, новые технологии значительно расширяют возможности обеспечения законности. В частности, организация видеонаблюдения на участках с онлайн-трансляцией, использование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и QR-кодов при изготовлении протоколов участковых комиссий, по словам экспертов, "резко сокращают возможности для фальсификаций и, соответственно, поводы оспаривать итоги выборов".

В рамках региональной нормы

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Политологи предсказывают победу врио губернаторов на выборах 10 сентября
Эксперты полагают, что уровень участия граждан в предстоящих выборах "будет в рамках региональной нормы". Явка в разных регионах определяется не только ходом кампании, но и особенностями региональной политики, спецификой региона, электоральной историей, поясняют в ЭИСИ.

Среди 15 субъектов РФ, где 10 сентября пройдут выборы глав регионов (без учета Севастополя), эксперты на основе анализа электоральной истории выделили три группы. К первой группе – с прогнозируемо высоким уровнем гражданского участия в предстоящих выборах – они относят Мордовию, Саратовскую и Белгородскую области. В числе регионов с традиционно средним уровнем участия эксперты называют Бурятию, Марий Эл, Удмуртию, Пермский край и Рязанскую область.

Веб-камера. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Видеонаблюдение на выборах 10 сентября организуют в 25 регионах
"В семи субъектах гражданское участие, несмотря на высокую конкуренцию политического процесса, традиционно низкое", — отмечено в докладе.

К этой группе эксперты отнесли Карелию, Ярославскую, Томскую, Калининградскую, Новгородскую, Кировскую и Свердловскую области. При этом в ЭИСИ не исключают отклонений от этих тенденций в ходе голосования 10 сентября, они возможны с учетом личных характеристик кандидатов и привлекательности кампании.

Повышать нужно за счет развития гражданского общества

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Глава ЦИК заявила о недопустимости "показательных цифр" на выборах
За прошедшие с момента возвращения прямых выборов губернаторов 5 лет в России было проведено 72 избирательные кампании по выборам глав регионов, напомнили эксперты. Как указано в докладе, в 50 случаях выборы руководителей субъектов РФ прошли с явкой менее 50%, в 34 случаях — с явкой менее 40%. "Наиболее конкурентные выборы глав регионов с 2012 года – выборы губернатора Иркутской области и выборы мэра Москвы – прошли с явкой в 37% (во втором туре выборов в Иркутской области) и 32% (на выборах в Москве)", — отмечено в докладе.

В целом из 10 избирательных кампаний, оказавшихся, по оценке ЭИСИ, наиболее конкурентными для временно исполняющих обязанности глав субъектов, шесть проходили с явкой менее 40%.

Единый день голосования. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В ЦИК отметили интерес к сентябрьским выборам за рубежом
"Как правило, предметом критики выступает слишком высокая явка под 100%, что считается не естественным уровнем участия, а результатом административного давления. Статистически в развитых странах более или менее регулярно интересуются политикой не более 40-50% граждан. Причем доля политического абсентеизма (неучастия) постоянно нарастает", — говорится в докладе.

Эксперты ЭИСИ подчеркивают, что явка бывает разного качества. В частности, они выделяют "положительную" и "негативную" явку; последняя может выражаться как в "административной явке" — то есть организованном посредством административного давления голосовании отдельных групп населения, так и в "незаконной явке", показатель которой получен в результате "приписок", "вбросов" и "каруселей". "На наш взгляд, бороться следует только за повышение "положительной явки" за счет развития гражданского общества", — заявляют в ЭИСИ.

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Политика
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