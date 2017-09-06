Небензя считает, что ООН не нуждается в радикальном реформировании

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что ООН — очень загруженная структура, которая не нуждается в радикальном реформировании.

Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что ООН следует реформировать, чтобы организация стала более эффективной.

"Сейчас идёт очень интересный тренд, мы хотим, чтобы деятельность ООН отвечала актуальным проблемам", — заявил Небензя телеканалу RT, добавив, что организация не нуждается в "радикальном реформировании".

Небензя отметил, что ООН представляет из себя не только "отличное место для того, чтобы встретить новых людей и хорошо провести время".

"ООН работает в самых различных сферах, не только в деле сохранения мира, но и в других областях: социальная деятельность, права человека, законодательство. ООН очень загруженная структура", — сказал он.