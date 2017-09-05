ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Все официальные представительства РФ в США продолжают работу в штатном режиме, в настоящее время решается, в каких консульских учреждениях в США продолжат работу сотрудники закрытого генконсульства РФ в Сан-Франциско, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности. Москва намерена обратиться в суд в связи с действиями американской стороны.

"Несмотря на очередное серьезное испытание, которому подверглись российско-американские отношения, все наши официальные представительства в США продолжают работать в штатном режиме. В настоящее время решается, в каких консульских учреждениях в США продолжат работу сотрудники закрытого генконсульства России в Сан-Франциско", — заявил он.