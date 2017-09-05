ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости. Все официальные представительства РФ в США продолжают работу в штатном режиме, в настоящее время решается, в каких консульских учреждениях в США продолжат работу сотрудники закрытого генконсульства РФ в Сан-Франциско, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь посольства РФ в США Николай Лахонин.
"Несмотря на очередное серьезное испытание, которому подверглись российско-американские отношения, все наши официальные представительства в США продолжают работать в штатном режиме. В настоящее время решается, в каких консульских учреждениях в США продолжат работу сотрудники закрытого генконсульства России в Сан-Франциско", — заявил он.