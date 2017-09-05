Совместное заседание высшего и генерального советов ЕР пройдет в октябре

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Совместное заседание высшего и генерального советов "Единой России" запланировано на октябрь, где, в том числе, темой обсуждения может стать проведение партийного съезда, а также озвучена его дата, сообщил РИА Новости источник в партии.

Ранее источник в партии сообщил РИА Новости, что решение о дате проведения съезда может быть принято в сентябре. Ранее все уставные плановые партийные съезды "Единая Россия" проводила в конце осени — начале зимы (декабре).

"Вопрос о дате партийного съезда, как и сама тема съезда, может быть поднят на совместном заседании высшего и генсоветов. Там же может быть озвучена дата. Пока заседание запланировано на октябрь", — сказал собеседник агентства.

На брифинге в понедельник секретарь генсовета партии Сергей Неверов, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что тема съезда сначала будет обсуждаться с председателем партии Дмитрием Медведевым. Он не исключил, что этот вопрос может быть поднят в день выборов, 10 сентября, во время работы избирательного штаба партии, участие в которой планирует принять Медведев.

Отвечая на вопрос журналиста, поддержит ли партия на своем съезде кандидатуру Владимира Путина, если он объявит к этому моменту о своем выдвижении на президентских выборах, Неверов ответил, что "когда будут объявлены выборы (в период вроде с 7 по 17 декабря — ред.), если будет принято решение в партии об этих действиях, естественно, это тоже будет сделано на съезде".

Ранее секретарь ЦИК России Майя Гришина сказала, что предстоящие в 2018 году выборы президента России могут быть объявлены не ранее 7 декабря и не позднее 17 декабря.

Согласно партийному уставу, съезд созывается генсоветом партии или его президиумом, как правило, один раз в год. Внеочередной съезд может быть созван по решению председателя партии, генсовета или президиума генсовета, по решению центральной контрольной комиссии, либо по письменному предложению более одной трети региональных отделений партии. Решение о созыве съезда принимается, как правило, не менее чем за один месяц до дня его проведения.